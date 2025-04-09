Yaralı ve bitkin haldeki pelikan, balıkçı barınağındaki barınakta Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Deniz Kaptanoğlu ve bölgedeki balıkçılar tarafından bakım altına alındı.

Pelikanın tedavisi ve bakımı yapılırken, zamanla iyileşen ve güçlenen Tosun, balıkçı barınağını yuvası olarak benimsedi. O günden bugüne kadar, barınağı terk etmeyen ve balıkçılarla dost olan Tosun, Foçalılar için bir nevi yaşam arkadaşı oldu. Muhtar Kaptanoğlu, "Tosun, ilçemizde adeta bir dost, bir aile üyesi gibi oldu. 4 yıldır ona gözümüz gibi bakıyoruz ve o da burayı evi gibi benimsedi. Liman esnafı her zaman ona balık veriyor ve biz Tosun'u çok seviyoruz. Bu küçük dostumuz, Yeni Foça'mızın maskotu haline geldi" diye konuştu.

Tosun'un Foça'da kazandığı sevgi sadece yerel halkla sınırlı kalmadı; ilçeye gelen turistler de pelikana büyük ilgi gösteriyor. Fotoğraf meraklıları, Tosun ile fotoğraf çektirebilmek için barınağı sıkça ziyaret ediyor. Pelikan, bölgedeki turistlerin vazgeçilmez bir fotoğraf kareyi haline gelirken, bu durum Foça'nın tanıtımına da katkı sağlıyor.

Bazen birkaç günlüğüne barınaktan uzaklaşan Tosun, her zaman geri dönerek barınağa olan bağlılığını gösteriyor. Muhtar Kaptanoğlu, Tosun’un Foça halkı için önemli bir sembol haline geldiğini ve ilçenin huzurlu atmosferine katkı sağladığını belirtti. "Tosun, sadece bir pelikan değil; Foça'nın kalbinde atmaya devam eden bir dost. O, bu ilçenin bir parçası haline geldi. Her zaman onun yanındayız ve en iyi şekilde bakımını sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Foça halkı ve bölgedeki esnaf, Tosun'un yaşamına katkı sağlamak için düzenli olarak pelikana balık veriyor ve ona olan sevgilerini sürekli gösteriyor. Bu dostluk, Foça'nın sıcak ve samimi atmosferinin bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Tosun, Foça'nın barınağında mutlu bir şekilde yaşamaya devam ederken, Foça'nın bu özel maskotu, bölgenin hem halkı hem de turistleri için anlamlı bir simge olmaya devam ediyor.