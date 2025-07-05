Paris Belediyesi ve organizasyon komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Seine Nehri’nde üç farklı noktada halka açık yüzme alanları oluşturuldu. Bu alanlar; Eyfel Kulesi yakınları, Notre Dame Katedrali çevresi ve Paris’in doğusunda konumlandı.

300 Kişilik Kapasite, Duş ve Soyunma Kabinleri

Her bir yüzme alanı, aynı anda yaklaşık 300 kişiye hizmet verebilecek kapasitede. Alanlarda soyunma kabinleri, duşlar ve güvenlik görevlileri hazır bulunuyor. Cankurtaran ekipleri de güvenliği sağlamak üzere görev yapıyor.

Yaş Sınırı ve Giriş Saatleri

Yüzme alanlarının halka ücretsiz olarak açık olacağı ve ağustos sonuna kadar belirli saatlerde kullanılabileceği bildirildi. Giriş yaşı, bölgelere göre değişmekle birlikte minimum 10 veya 14 yaş olarak belirlendi.

Olimpiyatlar Sayesinde Temizlendi

Seine Nehri, Paris 2024 Olimpiyatları kapsamında yapılan çalışmalarla temizlenerek yeniden yüzülebilir hale getirildi. Nehir, triatlon, açık su yüzme ve paratriatlon gibi branşlara ev sahipliği yaptı. Uzmanlar, bu dönüşümün hem çevresel hem de şehir yaşamı açısından tarihi bir adım olduğunu belirtiyor.