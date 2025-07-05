CHP Genel Merkezi'nde yapılan MYK toplantısı sonrası konuşan Özel, Adana, Adıyaman ve Antalya’da belediye başkanlarının gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Özel, yaşananların bir "siyasi darbe" olduğunu vurgulayarak, “Bu operasyonlar milletin elinde kalan son güç olan sandığa yapılmış bir darbedir” ifadelerini kullandı.

“Sandığı Kaldırmaya Çalışıyorlar”

Özel, iktidarın meşruiyetini kaybettiğini belirterek, “İktidar, koltuğunu korumak için baskıcı rejimi dayatıyor. Sandıktan kaçan, milletten korkan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu ülke ya demokrasiyle ya otoriterlikle yönetilecek. Biz demokrasiyi savunacağız” dedi.

“Siyasi Rüşvet Teklif Ediliyor”

Özgür Özel, son dönemde kendisine yönelik baskılardan da bahsederek, “Bana ‘İstanbul’da miting yapma, Ankara’da otur’ diye baskı yapılıyor. Bana siyasi rüşvet teklif ediyorlar. Bunu kabul edeceğime, Ekrem İmamoğlu ile birlikte Silivri’de yatarım daha iyi” dedi.

“Sandığı Almak İsteyenlere Millet Gerekli Cevabı Verecektir”

“Eğer sandığı kaldırmaya kalkarsanız, o sandığı hangi ellerle kurduysak o ellerle geri getiririz” diyen Özel, şunları söyledi: “Biz darbeyi savunmayız. Ama milletin seçme hakkına el uzatılırsa bu halk kendi iradesini geri alır. O sandık Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetidir. Korumak da bize düşer.”

“CHP’li Başkanlara Siyasi Operasyonlar Yapılıyor”

Özel, belediyelere dönük operasyonların dayanağının olmadığını belirterek, “Bin yıllık devlet geleneği tehdit altında. CHP’li belediyelere iftiralarla operasyon yapılıyor ama AK Partili belediyelere ve yetkililere dokunulmuyor. Bu çifte standarttır” dedi.

“Yolsuzluk Yapan CHP’li Varsa, Biz de Hesabını Sorarız”

Özgür Özel, parti içindeki şeffaflık vurgusunu yineleyerek, “CHP’de yolsuzluk yapan varsa, Allah belasını versin, biz de hesabını sorarız. Ama iftirayla, delilsiz tutuklamalarla mücadele etmeye kararlıyız” şeklinde konuştu.