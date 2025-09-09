Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde dün saat 08.50'de yüzünde maske ve elinde pompalı tüfekle Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne giden E.B., nöbet kulübesine ateş açtı. Burada görevli polis memuru Hasan Akın şehit olurken, silah sesleri üzerine merkezde görevli polisler, saldırgana müdahale etti. Polislerle saldırgan arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir de şehit oldu. İhbar üzerine merkeze sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı ile elinden yaralanan bir sivil vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Amilağ'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

YARALI YAKALANDI

Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri, mahallede operasyon düzenledi. Operasyonda saldırgan E.B., yaralı olarak yakalandı. E.B., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

'BABASININ 10 SENE ÖNCE ALDIĞI BİR POMPALI TÜFEK'

Saldırının ardından polis merkezine gelen İzmir Valisi Süleyman Elban ise "Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Bu sokakta oturuyor. Suç kaydı bulunmuyor, suç sebebiyle gözaltına alınmışlığı bulunmuyor. Karakola şikayet yok, suç kaydı ya da UYAP kaydı yok. Bol miktarda pompalı tüfek mermisi de görmüşsünüzdür. Babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek" ifadelerini kullandı.

YAKALANMA ANI KAMERADA

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren E.B.’nin sırt çantasıyla merkeze girdiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca E.B.'nin yakalanma anı cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, çok sayıda pompalı tüfek fişeğinin şüphelinin etrafına saçıldığı görüldü.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmada aralarında E.B. ve irtibatlı olduğu değerlendirilen İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi (32) ile E.B.'nin anne babasının da bulunduğu, toplam 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırganın hastanede tedavisi devam ederken, emniyete götürülen diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)