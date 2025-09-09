Çankaya Belediyesi, milli basketbol heyecanını Ankaralılarla buluşturuyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Polonya ile oynayacağı karşılaşma, bu akşam Çankaya’daki İsmet İnönü Parkı’nda dev ekrandan izlenebilecek.
Saat 17.00’de başlayacak karşılaşma için Çankaya Belediyesi, yurttaşları parka davet ederek “Sandalyeni al gel, milli takıma birlikte destek olalım” çağrısında bulundu.
Birlik Mahallesi’nde, 365 AVM yanında bulunan İsmet İnönü Parkı’ndaki etkinlikte, Çankayalılar ve basketbolseverler milli heyecanı birlikte yaşayacak.
Muhabir: Haber Merkezi