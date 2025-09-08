Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca yürütülen Jean Monnet Burs Programı, 2026–2027 akademik yılı için başvuru sürecini başlattı. Bu yıl 35. yaşını kutlayan köklü burs programı, Türkiye’den yaklaşık 150 bursiyere Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinde lisansüstü eğitim ve araştırma yapma imkânı sağlayacak.

Jean Monnet Burs Programı, uygulanmaya başlandığı 1989’dan bu yana 35 yıldır, 3.000’i aşkın mezununyla Türkiye’nin AB uyum çalışmalarına katkı sağladı. Kamu, özel sektör ve akademiden bursiyerler, Avrupa’da kazandıkları bilgi ve deneyimi Türkiye’ye taşıyarak ülkenin AB alanındaki insan kaynağına değer kattılar.

Jean Monnet Burs Programı, yalnızca bursiyerlerin bireysel akademik kariyerlerini desteklemekle kalmadı; 35 yıldır Türkiye’nin Avrupa Birliği alanındaki uzman kapasitesini de şekillendirdi. Bugün, kamu kurumlarında görev alan üst düzey yöneticilerden özel sektör liderlerine, akademisyenlerden sivil toplum aktörlerine kadar geniş bir yelpazede 3.000’i aşkın mezun, programın bıraktığı kalıcı izleri temsil ediyor.

Başvuran adaylar için bu program, yalnızca yurt dışında yüksek lisans eğitimi değil; aynı zamanda AB müktesebatının 32 başlığında politika temelli araştırmalar yaparak Türkiye’nin geleceğine katkı sunma imkânı anlamına geliyor.

KİMLER BU FIRSATTAN YARARLANABİLİR?

AB müktesebatı konusunda kendini geliştirmek isteyen birçok farklı kesime hitap eden Jean Monnet Burs Programına:

- Kamu çalışanları (kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar ve yerel yönetimler-belediyeler, il özel idareleri-, kalkınma ajansları, kamu kalkınma ve yatırım bankaları, kamu mevduat bankaları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil)

- Türkiye’deki özel sektör çalışanları (yerleşik diplomatik temsilciliklerde ve sivil toplum kuruluşlarında (STK) vb. çalışanlar dâhil),

- Türkiye’deki üniversitelerin akademik ve idari personeli,

- Türkiye’deki üniversitelerin lisans son sınıf ve lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri başvurabilir.

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH: 4 KASIM 2025!

Başvuru şartları ve gerekli belgeler hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen adaylar, Jean Monnet Burs Programı’nın resmi web sitesinde (www.jeanmonnet.org.tr) yer alan 2026-2027 Duyuru Metnini inceleyebilirler.

BURSUN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Burs Programı AB üyesi ülkelerde bulunan saygın eğitim kurumlarında en az 3, en fazla 12 ay boyunca lisansüstü ve araştırma düzeyinde akademik çalışma yapma fırsatı sunuyor. Program kapsamında 32 adet müktesebat başlığında yapılacak politika temelli akademik çalışmalar destekleniyor. Bursiyerlerin okul ücretleri ve aylık yaşam giderleri burs tarafından finanse ediliyor. Ayrıca vize, seyahat ve eğitim materyalleri gibi masraflar için de sabit ödenek sağlanıyor.

Jean Monnet ailesinin bir parçası olmak, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve kariyerlerinde ilerlemek isteyen adaylar, 4 Kasım 2025 tarihine kadar gerekli belgeleri tamamlayarak burs başvurusunda bulunabilir.