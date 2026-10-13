İPapa 14. Leo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son dönemde geçirdiği tıbbi muayeneler sırasında akciğerinde küçük, lokalize bir nodül tespit edildiğini duyurdu.

Nodülün erken aşamada fark edildiğini ve belirli bir bölgede sınırlı olduğunu belirten Papa, doktorların müdahalenin en doğru seçenek olduğuna karar verdiğini ifade etti. Doktorların tavsiyesine uyarak nodülün çıkarılması için ameliyat olacağını belirten Papa, operasyonun önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Papa 14. Leo, açıklamasında kendisine manevi destek verenlere teşekkür ederek takipçilerinden dua istedi.

Papa 14. Leo’nun açıklamasında kanser teşhisi konulduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Akciğerde tespit edilen nodülün niteliği ve patolojik inceleme sonucu hakkında da açıklamada ayrıntı paylaşılmadı.