Genel seçimde oy verme işlemlerinin bitmesinin ardından Merkez Seçim Komisyonu (CIK), resmi olmayan ilk sonuçları açıklandı.

Oyların yüzde 80'inin sayılmasının sonrasında Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği için Becirovic, Hırvat üyelik için Filipovic ve Sırp üyelik için de Cvijanovic'in önde olduğu aktarıldı.

CIK tarafından açıklanan verilerde, Konseyin Boşnak üyeliği için Becirovic oyların yüzde 38,03'ünü, Bakir İzetbegoviç yüzde 34,25'ini, Semir Efendic yüzde 25,57'sini ve Fahrudin Radoncic de yüzde 2,16'sını aldığı belirtildi.

Hırvat üyelik için de Filipovic oyların yüzde 48,19'unu, Slaven Kovacevic yüzde 28,79'unu ve Zdenko Lucic de yüzde 23,02'sini aldı.

Sırp üyeliğinde ise Cvijanovic, oyların yüzde 55,6'sını, Marinko Bozovic yüzde 26,8'ini ve Nebojsa Vukanovic de yüzde 17,6'sını elde etti.

Ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanlığı için de Savo Minic'in seçim yarışını önde götürdüğü kaydedildi.

CIK verilerine göre, seçime katılım oranı yüzde 41,48 olarak bildirildi. Böylece katılım, 2 Ekim 2022'de yapılan genel seçimde kaydedilen yüzde 51,45'lik oranın yaklaşık 10 puan altında kaldı.





Muhabir: İsmail Özdemir