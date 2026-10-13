Temizlik videolarıyla tanınan Cem Özkök ve 'Ankara Abisi' olarak bilinen Yasin Oyanık hakkında kara para aklama iddiaları gündeme geldi. İddialara göre, iki ismin banka hesapları ve kurdukları dernekler üzerinden gerçekleştirilen para transferleri inceleme konusu oldu. Söz konusu transferlerin toplam tutarının 2 milyar TL'yi aştığı öne sürüldü.

BANKA TRANSFERLERİNİN 2 MİLYAR TL'Yİ AŞTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Cem Özkök ve Yasin Oyanık hakkında gündeme gelen iddialarda, iki isim arasındaki banka transferlerinin toplamının 2 milyar TL'yi aştığı ileri sürüldü. Para hareketlerinin hangi işlemlerden kaynaklandığına ve iddiaların resmî makamlarca doğrulanıp doğrulanmadığına ilişkin ise paylaşılan bilgilerde ayrıntı yer almadı.

DERNEKLER ÜZERİNDEN PARA AKLANDIĞI İDDİASI

İddialarda, iki ismin banka hesapları ve kurdukları dernekler aracılığıyla kara para akladığı da öne sürüldü. Söz konusu paraların önemli bir bölümünün yurt dışına kaçan İslami örgütlerle bağlantılı olduğu iddiası da gündeme getirildi.

Ancak bu iddialara ilişkin resmî bir açıklama veya yargı kararı bilgisi paylaşılmadı. İddiaların doğruluğu ve para transferlerinin niteliği, yetkili makamlarca yapılacak açıklamalarla netlik kazanabilecek.