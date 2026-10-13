Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamada bulundu. Kallas, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yönelik yaptırım kararının ardından UCM Başkanı Tomoko Akane ile görüştüğünü belirtti. AB'nin UCM'nin hayati önem taşıyan çalışmalarını sürdürebilmesini güvence altına almaya yönelik seçeneklerinin bulunduğunu söyleyen Kallas, 'Üye ülkeler, UCM'yi yaptırımlardan koruma konusunda kararlı' ifadesini kullandı.
Kaynak: DHA