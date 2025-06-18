CHP Lideri Özgür Özel’e yönelik tokatlı saldırıya ilişkin iddianame tamamlandı: Selçuk Tengioğlu hakkında 4,5 yıla kadar hapis talebi gündemde.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e düzenlenen tokatlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame kabul edildi. Şüpheli Selçuk Tengioğlu hakkında, "kamu görevlisine yönelik saldırı" suçlamasıyla 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde vefat eden Sırrı Süreyya Önder'in cenazesine katılmıştı. Cenaze çıkışı sırasında Selçuk Tengioğlu adlı bir kişi Özel’e fiziksel saldırıda bulunarak tokat atmaya çalıştı. Saldırgan, güvenlik görevlileri tarafından olay yerinde etkisiz hale getirildi.

Olay sonrası açıklama yapan Özel, soğukkanlılığını koruyarak partililere "Sakin olun, provokasyona gelmeyin" çağrısında bulunmuştu. Saldırgan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi.