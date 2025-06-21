CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 9 Haziran’da yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’i YKS sabahı yalnız bırakmadı. Özel, genç Nehir’i sınavın yapılacağı okula bizzat götürdü, sınav boyunca okul bahçesinde bekleyerek ona manevi destek verdi.

Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başladı. O öğrencilerden biri de, henüz bir hafta önce babasını kaybetmiş olan 18 yaşındaki Nehir Zeyrek’ti.