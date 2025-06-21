Çankaya Belediyesi, ÖSYM tarafından yapılan üniversite sınavında, sıcak havada çocuklarını bekleyen velilere su, çay ve limonata dağıtarak destek oldu. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte okul kapısı önünde saatlerce çocuklarını bekleyen aileler için Mobil İçecek Aracı gönderdi. Öğrenciler sınavda ter dökerken, dışarda bekleyen ebeveynlere su, çay, kahve ve limonata gibi ikramlarda bulundu.

Çankaya Belediyesinin bu hizmetini yerinde bulan vatandaşlar, ücretsiz bir şekilde içecek alabildi.

"Tüm gençlere başarılar dileriz"

Çankaya Belediyesi'nin konuya ilişkin açıklaması ise şöyle: "Sınav gününde de gençlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Üniversite sınavına (YKS) giren öğrencilerimize ve onları heyecanla bekleyen ailelerine çay, su ve limonata ikram ediyoruz. Tüm gençlerimize başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.