CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD merkezli X (Twitter) platformundaki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Azerbaycan'dan kalkıp Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında 20 kahraman askerimizin şehit olduğu haberi yüreklerimizi yaktı.

Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyorum.

Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun.”

Azerbaycan’dan kalkıp Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında 20 kahraman askerimizin şehit olduğu haberi yüreklerimizi yaktı.



Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyorum.



Ruhları şad, mekânları cennet olsun.

Milletimizin… pic.twitter.com/mlM1lTFwVD Şehit astsubay Armağan Kaplan'ın evinde yas İçeriği Görüntüle November 12, 2025