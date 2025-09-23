Özgür Özel, operasyona konu olan olayla ilgili süreci şu sözlerle özetledi:

Sayıştay yıllarca ilgili işlemleri denetlemiş ve hiçbir usulsüzlük bulmamış,

Mansur Yavaş, Kasım 2024’te belediye içinde bir iç denetim başlatmış,

Teftiş Kurulu’nun yaptığı incelemede de herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş.

Ancak tüm bu resmi denetim raporlarına rağmen, kamuoyuna yansıyan iddiaların üzerinden neredeyse 1 yıl geçtikten sonra, savcılık ifadeye çağırmadan şafak vakti operasyon düzenledi.

"Önceden Bilinen Bir Operasyon, Algı Yönetimi Devrede"

CHP lideri Özel, operasyondan saatler önce haberdar olduğu görülen eski belediye başkanına da sert eleştiriler yöneltti:

“Hakkında 97 yolsuzluk dosyası bulunan, ya ‘hırsız’ ya ‘FETÖ’cü’ denilerek partisi tarafından görevden alınan eski başkan, sosyal medyada ‘bomba’ görselleriyle operasyonu önceden duyurdu.”

Özel ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın, bazı gazetecilere belediyeyi suçlayan "soru-cevap" notları göndererek bir algı operasyonu yürüttüğünü ifade etti.

"AK Parti 5 Yılda 33 Milyon Dolar Harcadı, Mansur Yavaş 30 Milyon Dolarla 426 Etkinlik Yaptı"

CHP lideri, harcamalarla ilgili verileri de kamuoyuyla paylaştı:

AK Parti döneminde sadece 80 etkinliğe 33 milyon dolar harcandığını,

Mansur Yavaş dönemindeyse 426 etkinliğe sadece 30 milyon dolar harcandığını belirtti.

“Etkinliklere CHP döneminden onlarca kat fazla para harcayıp, 10 parmaklarında 10 kara olanlar; Mansur Başkanımıza leke süremez!” dedi.

"Mansur Yavaş'ın Yanındayız!"

Özgür Özel açıklamasının sonunda, iki dönemdir rekor oylarla seçilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a desteğini net bir şekilde ortaya koydu:

“Milletin gönlüne kazınan Mansur Yavaş başkanımızın sonuna kadar yanındayız.”

Ankara Büyükşehir Belediyemize yönelik yeni bir algı faaliyeti ile karşı karşıyayız.



İddialara konu olayın özü şudur:



Sayıştay yıllarca denetlemiş, işlemlerde hiçbir kusur tespit etmemiş.



Başkanımız Mansur Yavaş, Kasım 2024’te iç denetim başlatmış, Teftiş Kurulu incelemesinde… — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 23, 2025