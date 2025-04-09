21 Ocak 2025 tarihinde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanan Özdağ, 29 Nisan tarihinde hakim karşısına çıkacak.

Ümit Özdağ Neden Yargılanıyor?

Ümit Özdağ, 21 Ocak 2025 tarihinde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklandı. Bu tutuklamanın arkasında, özellikle göçmenler ve sığınmacılarla ilgili söylemleri ve yaptığı açıklamalar yer alıyor. Özdağ’a yöneltilen suçlama, yaptığı açıklamaların kamuoyunda farklı kesimler arasında kin ve düşmanlık yaratma potansiyeline sahip olması olarak değerlendirilmektedir.

Ümit Özdağ, yaptığı açıklamalar nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ifadesi alındıktan sonra, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ardından, İstanbul’daki Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Özdağ'ın açıklamaları, özellikle Türkiye’deki göçmen ve sığınmacı sorununa dair sert eleştirileriyle dikkat çekmişti. Bu açıklamalar, bir kısım kamuoyu tarafından tahrik edici bulunarak, suç unsuru oluşturduğu iddia ediliyor.

Ümit Özdağ, 29 Nisan 2025 tarihinde hakim karşısına çıkacak. Yapılacak duruşmada, Özdağ'ın açıklamalarıyla ilgili suçlamaların ne yönde sonuçlanacağı merakla bekleniyor. Ümit Özdağ'ın yargılanması, Türkiye'deki ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Göçmenler ve sığınmacılar konusundaki sert söylemleri, geniş bir kitle tarafından tepkiyle karşılanırken, siyasi figürler arasında da farklı görüşler oluştu. Özdağ’ın mahkemesi, Türkiye’deki politik atmosferin ve toplumsal gerginliğin bir yansıması olarak dikkatle izleniyor.