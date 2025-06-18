Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tahliyesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, MOSSAD’ın ajanlarının İran’daki Afgan mültecilerden seçildiğini söyledi. Bu söylemin ardından 150 gün hapis cezası aldığını belirten Özdağ, geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.

MOSSAD AJANLARININ %60’I MÜLTECİ

Özdağ yaptığı açıklamada, “Ben MOSSAD’a ajanlık yapan kişilerin %60’ının İran’daki Afgan mülteciler olduğunu söyledim, bunun için 150 gün hapis yattım,” ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ, özellikle güvenlik ve istihbarat konularındaki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen bir isimken daha önce de benzer çıkışlarıyla biliniyordu. Sosyal medyada paylaşılan bu açıklama, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Özdağ’ın tahliyesiyle birlikte yeniden gündeme gelen bu açıklamalar, hem ifade özgürlüğü hem de güvenlik politikaları açısından tartışma yarattı. Yetkili kurumlardan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.