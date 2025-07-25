Kaza, saat 20.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi’nde yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, savrularak otoyol bağlantı köprüsünün ayağına çarptı. Otomobil demir yığını haline döndü, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi. Kazada araçta sıkışan sürücü ile yanında bulunan yolcu itfaiye görevlilerinin çalışması ile çıkarıldı, sağlık görevlilerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere gönderildi. Üzerinden kimlik çıkmayan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Kaza ile alakalıi soruşturma başlatıldı.

Nazım Özgün ERBULAN/ İZMİT(Kocaeli), (DHA)-