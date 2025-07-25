Olay, saat 16.30 sıralarında İlkadım ilçesi Yelken Kulübü önündeki dolgu alanında yaşandı. Denize giren Samet Gebesoy’dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ekiplerin kıyıda yaptıkları incelemelerde ise Gebesoy’a ait motosiklet ve kişisel eşyalar bulundu. Gebesoy için botlar ve dalgıçlarla arama çalışması başlatıldı. Gebesoy’un yakınları da kıyıda arama çalışmalarını endişeyle takip etti.

Gökhan İÇKİLLİ/ SAMSUN, (DHA)-