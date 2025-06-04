Edinilen bilgilere göre kaza, dün saat 23.00 sıralarında D-650 kara yolu Pamukova Bölge Trafik İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Sakarya’dan Bilecik yönüne giden Bahadır Yavuz idaresindeki 16 EAE 14 plakalı otomobil, 33 VY 470 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, kamyonetin altına giren otomobilin sürücüsü Yavuz, sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Bahadır Yavuz’un hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından çıkarılan Yavuz’un cenazesi, morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.