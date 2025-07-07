İstanbul Sultangazi'de iki İETT otobüsünde çekilen görüntülerde yolcular ayaklarını tutunma noktalarına koydu. Toplu taşıma araçlarında hijyen ve saygı kurallarının ihlal edildiğini o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sultangazi'de iki farklı İETT otobüsünde çekilen görüntülerde, toplu taşıma araçlarındaki hijyen ve saygı kurallarının ihlal edildiğini ortaya koydu. Görüntülerde, bir yolcu, otobüs içinde ayakkabısıyla birlikte ayağını önündeki tutunma borusuna dayarken, başka bir yolcunun ise çıplak ayağını cam kenarındaki tutunma borusuna uzattığı görüldü. Yolcuların, kurallara aykırı bu davranışları diğer yolcuların rahatsızlığına yol açtı. (DHA)