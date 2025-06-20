İstanbul, Bahçelievler'de oto tamirhanesinde çıkan yangında, 10 araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi Sazan Sokak'taki oto tamirhane dükkanında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Tamirhaneden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına iki koldan da müdahale etti. Polis ekipleri ise çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri hazır bekledi. Yangın, ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası tamir atölyesinin içinde bulunan 10 araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, iş yerinin alev alev yanması çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlenmesi için inceleme başlattı.