Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Bankası desteğiyle düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında katıldığı "Orta Doğu'nun Orta Asya ve Avrupa ile Bağlantısı" oturumunda, bağlantısallığın ve ulaştırma yatırımlarının artan önemine işaret etti. Foruma 70 ülkeden yaklaşık 40 bakan ve bakan yardımcısının katıldığını belirten Uraloğlu, etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

"Bağlantılar Kriz Anlarında Hayati"

Uraloğlu, hiçbir ülkenin artık tek başına yeterli olmadığına dikkat çekerek, ülkeler arası bağlantıların olağan dönemlerde olduğu kadar kriz anlarında da kritik rol oynadığını vurguladı. Bu kapsamda Orta Koridor gibi alternatif ulaştırma rotalarının önem kazandığını belirtti.

Orta Koridor, Alternatif Tedarik Zincirlerinin Kalbinde

Türkiye'nin jeopolitik konumunun avantajlarını kullanarak Orta Koridor projesine öncelik verdiğini belirten Uraloğlu, bu hat üzerinde yer alan demir yolu, kara yolu ve lojistik altyapı yatırımlarının hızla geliştirildiğini söyledi. Orta Koridor'un şu anda 18 gün süren Uzak Doğu-Avrupa taşımalarını 13-15 gün arasına indireceğini, bunun da tedarik zinciri etkinliğini artıracağını belirtti. Uraloğlu, bu koridorun yaklaşık 2 bin 200 kilometrelik kısmının Türkiye'den geçtiğini ve bu hattın çoğu kesiminin tamamlandığını aktardı.

Kalkınma Yolu Projesi ve Yeni Koridor Arayışları

Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili bilgi veren Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte mevcutta 45 gün süren sevkiyat sürelerinin 25 gün civarına düşeceğini belirtti. Irak, Türkiye, Katar ve BAE'nin yer aldığı bu koridor projesine yeni ülkelerin de davet edildiğini, sürecin kazan-kazan ilkesiyle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Demiryolu Ağı ve E-Mobilite Vurgusu

Son 23 yılda ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yapıldığını belirten Uraloğlu, Türkiye'deki demir yolu hattının 11 bin kilometreden 14 bin kilometreye, bölünmüş yolların uzunluğunun ise 29 bin 700 kilometreye çıkarıldığını belirtti. Havalimanı sayısının 26'dan 58'e çıktığını, 2024 yılında 240 milyon yolcuya hizmet verilmesinin beklendiğini ifade etti. Dijitalleşme ve gümrüklerde beklemelerin azaltılması için ortak dijital platformların yaygınlaştırılmasının şart olduğunu söyledi.

75 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmi Potansiyeli

Uraloğlu, Orta Koridor'un deniz yoluna göre iki kat daha hızlı, hava yoluna göre dört kat daha ekonomik olduğuna dikkat çekerek, bu hat üzerinden yıllık 6,5 milyon ton yük taşınmasının planlandığını belirtti. Orta Koridor'un toplamda 75 milyar dolarlık ticaret potansiyeli barındırdığını ve 10 yıllık projeksiyonda 114 milyar dolarlık üretim katkısı ile 144 binden fazla istihdam sağlamasını beklediklerini ifade etti.