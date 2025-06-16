Orta Doğu’daki savaş şiddetli bir şekilde devam ediyor. İsrail’in İran’a saldırmasınındördüncü gününde. İsrail füzeleri İran’ı, İran’ın füzeleri İsrail’i vuruyor.

Dakika önemli gelişmelerin yaşandığı Orta Doğu’da savaş giderek büyüyor. İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Tahran ve Tel Aviv’de sürekli sirenler çalıyor.

İsrail Ordusundan yapılan açıklamada İsrail'in savunma sistemlerinin saldırıyı engellemek için çalıştığı belirtildi. İsraillilere sığınaklara girmeleri ve bir sonraki duyuruya kadar orada kalmaları tavsiye edildi.

Ordu, ilk değerlendirmelerde İran’dan İsrail’e az sayıda füze fırlatıldığını ifade etti. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) ise İran'ın İsrail'e yönelik son balistik füze saldırısında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmediğini açıkladı.

"İSRAİL'E AİT F 35 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ"

İran, Tebriz'de İsrail'e ait savaş uçağı düşürüldüğünü duyurdu. İran medyasında yer alan haberde "İran Silahlı Kuvvetleri hava savunma sistemi, Tebriz kenti üzerinde ABD yapımı bir F-35 savaş uçağını düşürdü. Bu, İran savunmasının düşürdüğü dördüncü uçak oldu" ifadeleri kullanıldı.

IDF: İRAN'A AİT İKİ F 14 UÇAĞI VURULDU

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'a ait iki F-14 uçağının vurularak kullanılmaz hale getirildiğini bildirdi.IDF, tarafından yapılan açıklamaya göre İran'a ait iki F-14 uçağı vuruldu.

"TARİHİN EN BÜYÜK FÜZE SALDIRISINA..."

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, "Tarihin en büyük füze saldırısına başlıyoruz! İsrail'i yakacağız" denilmişti.

İran Silahlı Kuvvetler Basın Sözcüsü Rıza Seyyad, askeri, güvenlik ve karar alma merkezileri ile İsrailli komutan ve bilim adamlarının ikametgahları başta olmak üzere birçok önemli yerin vurulduğunu belirterek, "İşgal altındaki toprakları terk edin, çünkü gelecekte sizin için kesinlikle yaşanabilir olmayacaklar. Suçlu rejimin sizi canlı kalkan olarak kullanmasına izin vermemeniz gerektiğini vurguluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İRAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın tırmandırılmasını istemediklerini ancak İsrail’in saldırılarına aynı düzeyde karşılık vereceklerini söyledi.

Pezeşkiyan, X hesabından paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin bilgi verdi. Savaşı kendilerinin başlatmadıklarını ancak İsrail’in saldırılarına aynı düzeyde karşılık vereceklerini Erdoğan’a bildirdiğini söyleyen Pezeşkiyan, “Savaşı tırmandırmak istemiyoruz ancak İran’a her türlü saldırganlığa pişman edici karşılık vereceğiz" dedi.

HAMANEY'E SUİKAST PLANI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran lideri Ali Hamaney'i hedef almanın, "çatışmayı artırmayıp aksine sona erdireceğini" savundu.

Amerikan ABC News kanalına bir röportaj veren İsrail Başbakanı Netanyahu, İran lideri Hamaney'e suikast iddiası konusunda net bir değerlendirme yaptı.

Netanyahu, ABD Başkan Donald Trump'ın "İran liderine suikast planını, çatışmayı tırmandıracağı endişesiyle reddettiği" yönündeki haberlerin sorulması üzerine, "Bu, çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek." yanıtını verdi.