Olay, 18 Kasım'da Mezitli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi’nde meydana geldi. 10 katlı inşaatın 5'inci katından düşen Onur Sayıloğlu, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sayıloğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Onur Sayıloğlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi sonrası Sayıloğlu'nun cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Bugün 18'inci yaş günü olan Onur Sayıloğlu, kılanan cenaze namazının ardından Mezitli ilçesindeki Davultepe Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)

Kaynak: DHA