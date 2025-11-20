Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile girdiği kritik maçta sakatlık yaşayarak taraftarları endişeye sevk etti. Nijerya ile Demokratik Kongo arasında oynanan karşılaşmada maçın ilk yarısında rahatsızlanan Osimhen, oyundan çıkarıldı.

Sakatlık Detayları ve Kulüp Açıklamaları

Teknik ekipten gelen bilgilere göre, Osimhen sol arka adalesinde (hamstring) zorlanma hissettiği için devre arasında kenara alındı.

Galatasaray yönetimi durumu yakından takip ediyor; kulüp doktorları İstanbul’a döndüğünde yıldız futbolcuya kapsamlı bir muayene yapılacağı bildirildi.

Nijerya teknik direktörü Eric Chelle, maç sonrası “Osimhen ayak bileğinde ağrı hissetti. Yarına bakacağız.” dedi.

Galatasaray’da Kritik Hafta Öncesi Endişe

Osimhen’in sakatlığı, Galatasaray için tam da önemli bir döneme denk geliyor. Yerli medyada yer alan haberlere göre, bu durum sarı-kırmızılılarda morallerin bozulmasına neden oldu.

Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen’in durumu netleşmeden risk almanın doğru olmadığını düşünüyor; kulüp doktorlarının İstanbul’a dönüşte yapılacak kontrollerin ardından karar vereceği vurgulanıyor.

Bu Hafta Sonu Oynanacak Maçta Osimhen Sahada Olabilir Mi?

Şu an için net bir tanı konmamış olması, Osimhen’in hafta sonu sahada olma olasılığını belirsiz kılıyor.

Bazı kaynaklar, “ileri tetkikler ve muayene sonrası durumu değerlendirilecek” ifadesi kullanıyor; tam iyileşme süreci ve dinlenme kararı teknik ekip tarafından dikkatle ele alınacak.

Eğer zorlanma derecesi hafifse ve tedavi olumlu giderse, Osimhen’in kadroya alınması ihtimali var. Ancak ağır bir sakatlık tespit edilirse hafta sonu maçı kaçırması muhtemel.

Galatasaray taraftarında büyük bir tedirginlik oluştu; çünkü Osimhen hem ligde hem de Avrupa maçlarında takımın en kilit gol silahı.

Kulüp yönetimi ve teknik ekip, olası sakatlığın uzun vadeli etkilerini minimize etmek için aceleci davranmamak istiyor.

Osimhen derbide forma giyebilecek mi ?

Hamstring sakatlıkları, yani arka bacak kasındaki zorlanmalar veya yırtılmalar, yaralanmanın şiddetine bağlı olarak farklı sürelerde iyileşir:

1. derece (hafif zorlanma): 1–3 hafta içinde toparlanabilir.

2. derece (orta dereceli yırtık): 4–8 hafta sürebilir.

3. derece (tam yırtık): 3–6 ay arasında ciddi tedavi ve fizik tedavi gerektirir.