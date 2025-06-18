Fenerbahçe Beko’nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, Basketbol Süper Ligi final serisinde Beşiktaş karşısında alınan galibiyete temkinli yaklaşarak, “Sadece 1-0 öne geçtik, henüz hiçbir şey bitmedi” dedi.

Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi ilk maçında Beşiktaş Fibabanka’yı 94-76 mağlup eden Fenerbahçe Beko’da kaptan Melih Mahmutoğlu, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada serinin zorlu geçeceğini vurguladı. Beşiktaş’ın kaliteli ve sert oynayan bir rakip olduğunu belirten Mahmutoğlu, "Bizden istenen her şeyi sahaya yansıttık. Rakibin sertliğine karşılık verdik. Ancak bu yalnızca serinin ilk adımı. Aynı ciddiyetle ikinci maça hazırlanıp 2-0 yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz 3 Kupayla Sezonu Tamamlamak"

Bu sezon üç kupa hedeflediklerini dile getiren Mahmutoğlu, EuroLeague şampiyonluğunun ardından kalan hedeflere odaklandıklarını belirtti. “Zorlu bir sezon geçiriyoruz. Sezonun ve serilerin uzunluğu fiziksel olarak yorucu olsa da, takım olarak çok motiveyiz. 3 kupayla tarihe geçmek istiyoruz. Türkiye Ligi bizim için her zaman önemliydi ve bu şampiyonluğu da çok istiyoruz” dedi.

“İyi Basketbol, Farklı Skoru Getiriyor”

Farklı galibiyetlerin takımın moralini yükselttiğini söyleyen tecrübeli kaptan, “Takım iyi oynadığında, skor da fark yaratıyor. Oynadığımız basketboldan keyif alıyoruz. Ancak sevinci kısa tutup, hemen bir sonraki maça odaklanmalıyız” şeklinde konuştu.

"Taraftar Bizden Bir Kupa Daha Bekliyor"

Fenerbahçe taraftarının desteklerinden dolayı minnettarlık duyduğunu dile getiren Mahmutoğlu, “Taraftarımız bizden bir şampiyonluk daha bekliyor ve bunu da tribünlerde hissettiriyorlar. Perşembe günü de aynı desteği bekliyoruz. Sezon sonunda onların ve kulübün hak ettiği şampiyonluğu kazanmak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.