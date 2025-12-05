Çorum'un Bayat ilçesinde eğitim gören öğrencilerin 'Bayat'tan Gazze'ye Umut Mektupları Projesi' kapsamında yazdığı 150 'umut mektubu', projenin adıyla kitaplaştırıldı. Kitaba Türkçe ve Arapça eklenen mektuplar, aynı zamanda temsili bir sandığa Kur'an-ı Kerim'le konuldu.

Mektubu yazanları temsilen seçilen öğrenciler, TBMM İdare Amiri, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ı ziyaret etti.

Öğrenciler, Turan'ın makamında gerçekleşen görüşmede duygularını dile getirdi.

Lise öğrencisi Kezban Baş, Gazzelilerin sabrının, zorluklara karşı mücadelesinin, cesaretinin ve gösterdikleri çabanın, mektup yazarken kendilerine örnek teşkil ettiğini belirtti.

Mektupların Gazzelilere destek olmasını temenni eden Baş, 'Onlara umut olmak istiyoruz. Onların cesaretlerini daha da kuvvetlendirmek istiyoruz. Böyle bir yola adım attık, inşallah tamamlayabiliriz.' dedi.

Üniversite öğrencisi Yeter Dinç, Gazze meselesinin 'kanayan yaraları' olduğunu söyledi.

Gazzeli çocukların yanlarında olmanın yolunu aradıklarını, bunun üzerine mektup yazmaya karar verdiklerini belirten Dinç, 'Bunu yazarken kelime, cümle değil, hissettiklerimizi gözyaşlarımızla beraber damla damla işledik. Çok acı verici onların yaşadıkları. Bizim annemizin, kardeşimizin eline ufacık diken batsın canımız yanıyor, yüreğimiz sızlıyor. Gerçekten çok zorlanmıştık. Rabb'im inşallah onlara yardımcı olur, her zaman dua ediyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Biz de duygularımızla, hislerimizle onlara umut olmaya çalıştık.' diye konuştu.

- 'Biz tarih boyunca zalimin hasmı, mazlumun dostu bir milletiz'

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Turan ise öğrencilerin sadece kendi duygularını değil, milletin duygularını kağıda döktüklerini, mektupları Gazzeli çocuklara ileteceklerini söyledi.

Türk milletinin tarih boyunca mazlumun yanında, zalimin karşısında konumlandığını vurgulayan Turan, 'Devletimiz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman Filistin halkıyla dayanışma içinde olmuştur. Filistin davasının en güçlü destekçisi olmuştur ve olmaya devam etmektedir.' dedi.

Filistin halkının 77 yıldır kendi toprağında işgal altında olduğuna dikkati çeken Turan, 'Zor bir yaşam mücadelesi sürdürüyorlar ve asla vazgeçmediler, direnmeye devam ediyorlar. Direnenler nihayetinde mutlaka kazanır. Ondan şüphemiz yok, zulmedenler de kaybeder.' şeklinde konuştu.

Turan, Türk milletinin ve devletinin tarihin doğru yerinde durduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

'Biz tarih boyunca zalimin hasmı, mazlumun dostu olmuş bir milletiz. Bugün de burada duruyoruz. Bu kıymetli gençleri Meclis'te ağırlamaktan büyük şeref duydum. Bu sadece Çorum'un, Bayat'ın sesi değil, ülkemizin sesidir. Bu mektuplar inşallah 'umut mektupları' olacaktır. Gazze'deki acılar bir gün son bulacaktır. Gazze esasında sadece bir direnişin değil, dirilişin de cephesi olduğunu bugün bütün dünyaya göstermiş ve öğretmiştir. Gazze'de toprağa dökülen kanlar Bayat'ta dirilişe dönüşmüştür.'

Gazze'nin büyük okul ve medrese olduğunu kaydeden Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

'Bu gençlerin bilinç ve şuurunun oluşmasının büyük okulu Gazze olmuştur. Onlar Gazze'yi yok edeceklerini zannettiler ama bütün dünyayı Gazze'ye dönüştürdüler. Direnişi bitireceklerini zannettiler ama bütün dünya direnişe dönüştü. Gazze'nin bereketi budur. Büyük hedeflere, büyük zaferlere büyük sancılardan, büyük bedellerden sonra varılır. Tarihte bu hep böyle olmuş, bugün de böyle olacaktır. Gazze'deki kardeşlerimiz insanlık yükünü taşıyor omuzlarında. Biz de insanlık ailesinin bireyleri olarak onlara karşı büyük borç içerisindeyiz. En azından onlar orada büyük bedeller öderken, bizim de onların yanında durmak gibi vazifemiz var.'

Turan, gençleri Gazze hassasiyetleri dolayısıyla kutladı.

Öğrenciler, mektupların yer aldığı temsili sandığı ve 'Bayat'tan Gazze'ye Umut Mektupları' kitabını, Gazze'ye göndermesi için Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Turan'a teslim etti.