Niğde’de Efendibey Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Polis Lojmanları Sokak’ta bulunan Muradiye Camisi’nde yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede müdahale edilen yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, camide maddi hasar oluştu.

İlk değerlendirmelere göre yangının yerden ısıtma sisteminden kaynaklandığı üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.