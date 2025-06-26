Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde devrilen otomobildeki Merve Öz (30) hayatını kaybetti, kızı L.Ö. (2) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gülşehir-Nevşehir yolunda meydana geldi. Merve Öz'ün kontrolünü yitirdiği 06 TA 489 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Öz ile kızı L.Ö., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Merve Öz, doktorların kurtarılamadı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.