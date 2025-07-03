Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi’nde bulunan Kadın Azmağı, doğal güzellikleriyle dünya çapında bilinirken, nesli tükenmekte olan su samuru cep telefonu kamerasına yakalandı. Bölgenin sakin şehir (Cittaslow) unvanı ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla Türkiye’nin özel destinasyonlarından biri olarak öne çıktığı Kadın Azmağı, su samuru gibi nadir türlere ev sahipliği yapıyor.

Bir restoranda çalışan Ata Nakçi, Kadın Azmağı’nda aniden ortaya çıkan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde bulunan su samurunu kısa süreli de olsa cep telefonuyla görüntülemeyi başardı.

NASA'nın Paylaşımı ve Göz Kamaştıran Doğal Güzellik

2021 Dünya Günü’nde NASA, Kadın Azmağı’nın güzelliğini “Vay be. Güzelliğini yaşayın” notuyla sosyal medyada paylaşarak bölgenin önemine dikkat çekmişti. Nakçi, “Su yüzeyinde hareketlilik fark ettim. Su samuru aniden ortaya çıktı ve çevredeki insanlar büyük şaşkınlık yaşadı. Hemen telefonumu çıkararak bu nadir anı kaydettim” ifadelerini kullandı.

Kadın Azmağı; berrak suyu, zengin su altı bitki örtüsü ve ekosistemiyle sadece doğaseverlerin değil, nesli tükenme riski altındaki canlıların da yaşam alanı olmaya devam ediyor.

Fotoğraf Kaynağı: Haber Türk