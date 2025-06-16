ABD Başkanı Donald Trump, “Anlaşmanın zamanı geldi ve ne olacağını göreceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’daki G7 Zirvesi için Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, İran ile İsrail arasında tırmanan çatışmalara ilişkin, “Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi ve ne olacağını göreceğiz. Ama bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Trump, bir gazetecinin “İran ile anlaşma sağlanması konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı fikirde misiniz?” sorusuna, “Çok iyi anlaşıyoruz ve sanırım birbirimize karşı büyük saygı duyuyoruz” yanıtını verdi.

Trump, başka bir soruya verdiği cevapta, ABD’nin ihtiyaç halinde İsrail'i savunmak için gerekeni yapacağını söyledi.