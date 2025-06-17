Shai Gilgeous-Alexander, 31 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparken, Aaron Wiggins 14 sayılık katkı verdi. Chet Holmgren ise 9 sayı ve 11 ribauntla takımına önemli destek sağladı.

Konuk ekip Indiana Pacers’ta ise Pascal Siakam 28, TJ McConnell 18, Aaron Nesmith ise 14 sayı kaydetti. Ancak bu performanslar, Thunder karşısında galibiyet için yeterli olmadı.

Seride dört galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı altıncı maç, 20 Haziran Cuma günü TSİ 03.30’da Pacers’ın ev sahipliğinde Gainbridge Fieldhouse’da oynanacak.