Galatasaray'ın öncelikli transfer hedefi olan Victor Osimhen artık Galatasaray'da.

NAPOLİ KABUL ETTİ

Victor Osimhen'in bonservisini elinde tutan Napoli, uzun haftalar boyunca Galatasaray ile yoğun pazarlıklar yaşadı. Galatasaray 55 milyon Euro teklif ederek başladığı pazarlıklarda 75 milyon Euro'ya kadar çıktı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray 40 milyon Euro peşin, 35 milyon Euro taksit ve gelecek satıştaki kardan %10 pay karşılığında Napoli ile anlaştı.

Galatasaray oyuncu ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı ve oyuncuya yıllık 16 milyon Euro maaş verecek.

NE YAPTI?

Nijeryalı yıldız futbolcu kiralık geçirdiği geçen sezonda 41 maça çıktı ve 37 gol, 8 asistlik bir katkı sağladı.