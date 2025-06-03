3 Haziran Salı (bugün) Muğla'da 5.8'lik büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde panik atak geçiren 14 yaşındaki biri hayatını kaybederken, deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Muğla'yı dirençli yapalım!

Görür, sosyal medya platformu olan X üzerinden yaptığı paylaşımda, depremin nerede, nasıl ve ne tür bir sarsıntı olduğunun ötesine geçilmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Deprem nasıl oldu, nerede oldu, artçı mıydı, öncü müydü diye tartışmak yerine, gelin Muğla’yı deprem dirençli yapalım demek daha doğrudur."

Naci Görür, özellikle kamuoyunda sıkça dile getirilen "kentsel dönüşüm" kavramının, mevcut haliyle deprem dirençliliği sağlamadığını da ekleyerek uyarıda bulundu: "Yalnız bugünkü kentsel dönüşüm, deprem dirençlilik değildir."

Bu açıklama, son yıllarda artan deprem riskiyle birlikte şehirlerin sadece bina yenilemekle değil, bilimsel verilere dayalı, bütüncül bir planlama ve denetimle afetlere hazırlanması gerektiği yönündeki çağrıların bir yenisi olarak değerlendirilebilir.

Prof. Dr. Naci Görür'ün bu çağrısı, özellikle yerel yönetimler ve merkezi hükümete, Muğla gibi deprem riski taşıyan bölgelerde önleyici ve bilinçli adımlar atılması konusunda önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor.