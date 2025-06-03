Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Aksaray'da yaşanan dolu felaketinin ardından zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Bayraktar, bölgede yaptığı açıklamada, 50 bin dekarlık tarım arazisinin dolu yağışından ciddi şekilde etkilendiğini belirtti.

Dolu afetinin özellikle arpa, buğday, yonca, şeker pancarı ve mısır üretiminde büyük kayıplara yol açtığını vurgulayan Bayraktar, yalnızca bitkisel üretimin değil, hayvancılığın da bu felaketlerden dolaylı olarak etkilendiğini ifade etti.

Bayraktar, “Ülkemizde mevsimsel kaymalar artıyor; sonbaharda kışı, ilkbaharda donu yaşıyoruz. Nisan ayında kar ve don, 65 ilde meyve üretimine ciddi zarar verdi. Şimdi de dolu afetiyle karşı karşıyayız. Aksaray’da ürünlerde yüzde 50 ile yüzde 100 arasında zarar var” dedi.

Eskil ilçesinde Perşembe günü başlayan afetin, Pazar günü Sultanhanı bölgesine yayıldığını aktaran Bayraktar, “İkinci dolu afeti 45-50 bin dekarlık alanı etkiledi. Bu, çok büyük bir zarar. Tedbir alınsa da bu tür afetlerde ürünleri korumak mümkün olmuyor” dedi.

Bayraktar, afetin ardından Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile görüşmeler yaptığını, üreticilerin borçlarının yapılandırılması ve nakdi yardım taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiğini ifade etti.

“Tarımda yaş ortalaması 59’a çıktı, gençler sektöre girmiyor. Çiftçimize destek vermezsek göç artar, gıda güvenliğimiz riske girer” diyen Bayraktar, genç çiftçilere pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini vurguladı.

Son olarak, doludan zarar gören çiftçilere acil destek çağrısında bulunan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bir çalışma başlattığını ve üreticilere nakit yardımı yapılmasının beklendiğini söyledi.

“Allah böyle bir afeti bir daha göstermesin” diyerek sözlerini tamamladı.