Başbağlar köyüne silahlı teröristler tarafından düzenlenen kanlı baskında, 29’u camiden çıkarılarak kurşuna dizilen, 1’i kadın olmak üzere 4’ü yakılarak toplam 33 sivil vatandaş hayatını kaybetti. Katliamda köydeki evler, okul, cami ve köy konağı ateşe verildi. Saldırının, 3 gün önce Sivas’ta yaşanan Madımak Olayı ve 1938’deki Dersim Ayaklanması’na yönelik bir misilleme olduğu ifade edildi.

Terörist Başı Öcalan’dan Başbağlar İtirafı

Destici, terörist başı Abdullah Öcalan’ın yargılandığı mahkemede, saldırının PKK’nın ‘Doktor Baran’ kod adlı yerel sorumlularından biri tarafından planlandığını itiraf ettiğini hatırlattı. Ancak Başbağlar Katliamı Davası, 1998 yılında takipsizlikle sonuçlandı.

Katliamın Faillerinin Bulunması ve Cezalandırılması Türkiye’nin Borcudur

BBP lideri, “Başbağlar’da yaşananları tüm yönleriyle aydınlatmak, failleri bulup adalet önüne çıkarmak Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk milletine karşı en önemli sorumluluklarındandır” dedi.

Teröre Hoşgörü ve Destek Suç Ortaklığıdır

Destici, “İçeride ve dışarıda teröre hoşgörü gösteren, destek veren, gerekçe arayan, iş birliği yapan herkes Başbağlar katliamı ve Türkiye’deki on binlerce terör cinayetinin suç ortağıdır” diyerek teröre karşı tavrın net olması gerektiğini vurguladı.

Şehitlerimizin Acısı Unutulmayacak

“Başbağlar Katliamı’nın 32. yılında, terör örgütü PKK ve TİKKO mensupları tarafından hunharca şehit edilen masum vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Hatıraları ve acıları hayatımız boyunca bizimle yaşayacak. Mekanları cennet olsun” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.