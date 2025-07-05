Sarayiçi Er Meydanı’nda kıran kırana geçen güreşlerde, seyircilerin büyük ilgi gösterdiği Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Balaban ve Yusufcan Zeybek, rakiplerini mağlup ederek adını son 16’ya yazdırdı.
Özellikle Yusufcan Zeybek’in Mustafa Batu karşısında gösterdiği üstün performans ve İsmail Balaban’ın Furkan Durmuş Altın karşısındaki net galibiyeti dikkat çekti.
Sürpriz Elenme: Mehmet Yeşil Yeşil Turnuvaya Veda Etti
Geçmiş yıllarda (648 ve 649. Kırkpınar) başpehlivan unvanı kazanan Mehmet Yeşil Yeşil, ikinci turda güçlü rakibi İsmail Koç karşısında tutunamayarak turnuvaya erken veda etti.
İkinci Tur Eşleşmeleri ve Sonuçları
İkinci turda yapılan başlıca eşleşmeler ve galip gelen isimler şöyle oldu:
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Yusufcan Zeybek – Mustafa Batu
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Ali Gürbüz – Özkan Yılmaz
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Orhan Okulu – Seçkin Duman
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İsmail Balaban – Furkan Durmuş Altın
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İsmail Koç – Mehmet Yeşil Yeşil
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Cengizhan Şimşek – Mustafa Doğan Özkaya
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Serdar Yıldırım – Yunus Emre Yaman
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Ali İhsan Batmaz – Kürşat Şevki Korkmaz
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Enes Doğan – Yalçın Üncül
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Serhat Balcı, Yıldıray Pala, Ünal Karaman, Feyzullah Aktürk, Erkan Taş, Mustafa Taş da rakiplerini mağlup ederek tur atladı.
Son 16’ya Kalan Başpehlivanlar
Turnuvanın bu aşamasına kalan güreşçiler:
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Ali Gürbüz
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Orhan Okulu
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İsmail Balaban
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Yusufcan Zeybek
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İsmail Koç
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Ali İhsan Batmaz
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Serdar Yıldırım
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Enes Doğan
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Cengizhan Şimşek
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Nedim Gürel
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Erkan Taş
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Mustafa Taş
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Serhat Balcı
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Yıldıray Pala
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Feyzullah Aktürk
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Ünal Karaman