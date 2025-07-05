Sarayiçi Er Meydanı’nda kıran kırana geçen güreşlerde, seyircilerin büyük ilgi gösterdiği Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Balaban ve Yusufcan Zeybek, rakiplerini mağlup ederek adını son 16’ya yazdırdı.

Özellikle Yusufcan Zeybek’in Mustafa Batu karşısında gösterdiği üstün performans ve İsmail Balaban’ın Furkan Durmuş Altın karşısındaki net galibiyeti dikkat çekti.

Sürpriz Elenme: Mehmet Yeşil Yeşil Turnuvaya Veda Etti

Geçmiş yıllarda (648 ve 649. Kırkpınar) başpehlivan unvanı kazanan Mehmet Yeşil Yeşil, ikinci turda güçlü rakibi İsmail Koç karşısında tutunamayarak turnuvaya erken veda etti.

İkinci Tur Eşleşmeleri ve Sonuçları

İkinci turda yapılan başlıca eşleşmeler ve galip gelen isimler şöyle oldu:

Yusufcan Zeybek – Mustafa Batu

Ali Gürbüz – Özkan Yılmaz

Orhan Okulu – Seçkin Duman

İsmail Balaban – Furkan Durmuş Altın

İsmail Koç – Mehmet Yeşil Yeşil

Cengizhan Şimşek – Mustafa Doğan Özkaya

Serdar Yıldırım – Yunus Emre Yaman

Ali İhsan Batmaz – Kürşat Şevki Korkmaz

Enes Doğan – Yalçın Üncül YKS'nin en yaşlı adayı 81 yaşında İçeriği Görüntüle

Serhat Balcı, Yıldıray Pala, Ünal Karaman, Feyzullah Aktürk, Erkan Taş, Mustafa Taş da rakiplerini mağlup ederek tur atladı.

Son 16’ya Kalan Başpehlivanlar

Turnuvanın bu aşamasına kalan güreşçiler:

Ali Gürbüz

Orhan Okulu

İsmail Balaban

Yusufcan Zeybek

İsmail Koç

Ali İhsan Batmaz

Serdar Yıldırım

Enes Doğan

Cengizhan Şimşek

Nedim Gürel

Erkan Taş

Mustafa Taş

Serhat Balcı

Yıldıray Pala

Feyzullah Aktürk

Ünal Karaman