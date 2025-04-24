İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Günel, gözaltı haberini sosyal medya hesabından “İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz!” sözleriyle duyurdu. Öte yandan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada avukat Kazım Yiğit Akalın’ın da gözaltına alındığını açıkladı. Pehlivan, “Avukatların gözaltına alınması hukuk değil, açık bir hukuksuzluktur” diyerek tepkisini dile getirdi.

Editör: Uğurcan Bayrakdar