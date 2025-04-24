Esenboğa Havalimanı otoparkında yurt dışına çıkan sahibi tarafından araç içinde kilitli bırakılan kedi, 4 gün sonra 7 Şubat'ta fark edildi. Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılan kediyi, Patikara Hayvan Koruma ve Hayvanlara Acil Müdahale Derneği üyesi Mahir Kaya, polisten imza ile teslim alıp, kliniğinde tedavi ve gözetim altına aldı. Kedinin sahibine ise 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu’na muhalefetten işlem yapıldı. Kaya'nın, Esenboğa Havalimanı’ndan esinlenerek ‘Esen’ ismini verdiği kediyi, 70 gün sonra mühendis Şükrü Esen sahiplendi.

'SAHİBİ ARAMADI'

Mahir Kaya, dernek olarak 1,5 yılda binden fazla yaralı ve bakıma muhtaç hayvanın hayatını kurtardıklarını söyledi. Esenboğa kedisini Ankara Barosu Hayvan Hakları Grubu'ndan avukat arkadaşı vasıtasıyla imza ile teslim aldıklarını söyleyen Kaya, "3-4 gün başka bir klinikte mantar tedavisi ve böbrek tedavisi gerçekleştirildi. Sonra klinikte sürecine devam ettik. Dayanışma içerisinde olduğumuz üniversite derneklerinden biri yaklaşık 60 gün kadar geçici yuvalık yaptı. Kurtarılmasının üzerinden bugün 70 gün geçti. 70 gündür korumamızda olan bu çocuk da artık bugün itibarıyla yeni yuvasına kavuşacak. Kendisini terk eden kişi 65-70 gündür aşağı yukarı bizi ikinci kez aramadı. Tam ne kadar ceza kesildiğini bilmiyorum" diye konuştu.

Dernek olarak hayvanlara kurtardıkları yere göre isimlendirme yaptıklarını belirten Kaya, "Kurtardığımız canlara, kurtardığımız sokakların adlarını çoğu zaman da o sokakta vaka çoksa sokak numarasıyla veririz. Buna da Esenboğa’dan dolayı ‘Esen’ dedik. Geçici yuvası ‘Fatoş’ dedi. İlk sahibi ‘Boncuk’ demiş. Kalıcı yuvası artık hangisine alışırsa, kedinin tepkisine göre kendisine verebilir" dedi.

'GÜZEL BİR TESADÜF OLDU'

Yaklaşık 70 gün boyunca klinikte kalan kediyi sahiplenen mühendis Şükrü Esen, "’Esenboğa’ kedisinin ilanını sosyal medyada görmüştüm. Ne zamandır da kedi sahiplenmeye yönelik bir talebim vardı. Benim açımdan tatlı bir tesadüf oldu. Mahir Bey kediyi buldukları yere göre isimlendiriyormuş. Benim soyadım Esen, kediye de ‘Esen’ demişler. O da güzel bir tesadüf oldu. Başlangıçta güzel bir hikayemiz oldu daha. Onun hikayesi biraz üzücü aslında. Benim kedi ilanlarına bakarken özel bir hikaye arayışım yoktu; ama tabii bu da bağ kurmamız açısından güzel bir tesadüf oldu. Biraz empati diye düşünüyorum. Bunlar da en nihayetinde can. Sahip çıkılması da gerekiyor. Beraber ev arkadaşı olacağız artık hayırlısıyla" dedi. (DHA)