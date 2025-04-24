Kurum görev alanındaki 9 gazete ve 10 internet haber sitesinin temsilcileriyle toplantı yapan Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, şehirdeki basının sorunlarına ilişkin fikir alışverişinde bulundu, gerçekleştirilen denetimlere ilişkin bilgiler paylaştı.

BGC Başkanı Demir’e tebrik ziyareti

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkan seçilen Ramazan Demir’i de ziyaret eden Erkılınç, kendisini tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Temasları sırasında Erkılınç’a Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Akçakoca, Denetim ve İlan Müdürü İdris A. Çam ve Bursa Bölge Müdürü Osman Başeğmez eşlik etti.