MSB’nin X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Kuvvetlerimizin harekât etkinliğini, müşterek çalışabilirliğini ve hazırlık seviyesini en üst düzeye taşımak amacıyla icra edilen Denizkurdu-I 2025 Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor."

Tatbikatın Amacı Nedir?

Tatbikat ile, Deniz Kuvvetleri’ne bağlı komutanlıkların harekât sevk ve idare etkinliğinin ölçülmesi, unsurların harekâta hazırlık seviyelerinin artırılması ve farklı tehdit ortamlarında karar alma yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, diğer Kuvvet Komutanlıkları ile ortak operasyon yeteneği de test ediliyor.

Tatbikata Katılan Unsurlar:

92 gemi ve 66 hava vasıtası tatbikatta görev yapıyor.

Tatbikatta yer alan bazı unsurlar: TCG Anadolu , 7 Fırkateyn, 11 Hücumbot, 6 Denizaltı 19 Amfibi Çıkarma Gemisi, 5 Mayın Avlama Gemisi, 11 Karakol Gemisi 30 S/İHA, 12 Helikopter, 8 Deniz Karakol Uçağı 1 SAT ve 2 SAS Timi 6 İnsansız Deniz Aracı 50 Hava Unsuru (F-16, İHA, ANKA vb.) 4 AS-532 Helikopteri, 10 Taarruz Uçağı (F-5), 1 HİK Uçağı



Tatbikat kapsamında denizaltılar, hava unsurları ve özel kuvvet birlikleri ortak senaryolarda koordineli görev icra ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan Vurgulu Mesaj

MSB'nin paylaşımında “Mavi Vatan” vurgusu dikkat çekerken, tatbikatın ülkenin deniz yetki alanlarını koruma kararlılığını yansıttığı belirtildi.

Detaylar için: msb.gov.tr

📍Mavi Vatan 🌊

📆 6-10 Ekim 2025



Deniz Kuvvetlerimizin harekât etkinliğini, müşterek çalışabilirliğini ve hazırlık seviyesini en üst düzeye taşımak amacıyla icra edilen Denizkurdu-I 2025 Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor. ⚓🇹🇷#MillîSavunmaBakanlığı#Denizkurdu2025 pic.twitter.com/Nff7MR6xtc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2025