Olay, saat 14.30 sırlarında Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak’ta yaşandı. Fikri Küçük miras yüzünden husumetli olduğu kardeşi İsmail Küçük’e av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Küçük kanlar içinde yere yığıldı, Fikri Küçük ise kaçıp uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrasında İsmail Küçük ambulansla önce ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı, buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan İsmail Küçük, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Fikri Küçük kısa sürede gözaltına alındı.

Olaya dair soruşturma başlatıldı.

Ardacan UZUN-Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)-