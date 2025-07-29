13-19 Temmuz 2025 tarihleri arasında Almanya'nın Castrop-Rauxel kentinde gerçekleşen proje, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde özel gereksinimli bireylerin Erasmus+ yetişkin eğitimi kapsamında ilk kez grup hareketliliğine katıldığı çalışma oldu. Programa 4 öğrenci ve 4 öğretmen eşlik etti.

Karşıyaka Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cüneyt Buharalıoğlu, “Yaygın eğitimde yetişkin grubunda ilk kez zihinsel ve bedensel engelli öğrenciler Erasmus projesiyle tanıştılar. Bizim için mükemmel bir deneyim oldu” dedi.

Çiftlikte Eğitim, Hayvancılık ve Tarım Uygulaması

Öğrenciler 6 günlük süre boyunca meyve topladı, traktör kullandı, alpakalarla ilgilendi. Tarımsal eğitim oturumlarına katılarak budama, gübreleme, sulama gibi konularda uygulamalı eğitim aldı. Ayrıca ahır temizliği, hayvan bakımı gibi günlük çiftlik görevlerini gözlemlediler.

"Almanya’ya Bir Daha Gidemezlerdi, Biz Götürdük"

Projeye katılan özel bireyler arasında 29 yaşındaki Bora Atbaş, 44 yaşındaki Sedat Atabay, 24 yaşındaki Buse Uçman ve 46 yaşındaki Sevgi Ay yer aldı. Müdür Buharalıoğlu, “Şimdiye kadar özel eğitim öğrencileri Erasmus projelerine dahil edilmemişti. Zor bir süreçti ama onlar için çok anlamlı bir yolculuktu. Hayatlarında ilk kez yurt dışına çıktılar” dedi.

Kültürel Geziler ve Kişisel Gelişim

Kültürel etkinlikler kapsamında öğrenciler şehir turları yaptı, gün içinde ortalama 20 bin adım attı. Ayrıca el becerilerini geliştirmek amacıyla basit dekoratif ürünler tasarladı. Projenin sonunda katılım sertifikaları da verildi.

Yeni Hedef: 2026’da Yeni Bir Erasmus Projesi

Karşıyaka Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi ekibi, 2026 yılı için tekrar Erasmus+ projesine başvuru yapmayı planlıyor. Amaç, daha fazla özel bireyin bu eşsiz deneyimi yaşamasını sağlamak.