Edinilen bilgilere göre Olay, öğle saatlerinde Anadolu Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlıkta çalışan güvenlik görevlisi, kontrol için devriye attığı sırada bir mezarın üzerinde bebek cesedi buldu. Görevlinin durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu cesedin 3-6 aylık erkek bebeğe ait olduğu öğrenildi. Savcılığın olay yeri incelemesini tamamlamasının ardından cenaze aracına konulan bebek cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA