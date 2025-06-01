Kentte hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı 23, nem oranı ise 64 derece ölçüldü. Sıcak havayı fırsat bilenler ve tatilciler, Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Özellikle sabah erken saatlerden itibaren sahile gelenler, deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı. Kimi ailesiyle birlikte sahil şeridinde yürüyüş yaptı, kimi ise su sporlarıyla eğlenceli vakit geçirdi. Bazı tatilciler de şezlongda güneşlenmeyi veya gölgelik alanlarda dinlenmeyi seçti. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte kentteki turist yoğunluğu dikkati çekti.

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması ve bayram tatili boyunca 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. (DHA)