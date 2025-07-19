Mesut Bakkal, takımın hazırlık sürecine dair yaptığı değerlendirmede, “Takımımız Burdur’da sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Hedefimiz, şampiyon olarak yeniden 1. Lig’e yükselmek. Oyuncularım antrenmanlarda son derece hırslı ve istekli. Taraftarlarımızın da desteğiyle bu hedefe ulaşacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

10 Temmuz'da başlayan Burdur kampı, 21 Temmuz'da sona erecek. Ardından sarı-yeşilli ekip 2 gün izin kullanacak ve 24 Temmuz'da ikinci etap kampı için Erzurum'a hareket edecek.

Mesut Bakkal yönetimindeki Şanlıurfaspor, yeni sezonda hem fiziksel hem de mental olarak güçlü bir şekilde sahada yer almayı hedefliyor. Takım, yeniden 1. Lig’e dönmek için iddialı bir mücadeleye hazırlanıyor.