Antalya Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda kent sakinleri, milli sporcular ve aileleri Kızılay’ın kurduğu özel alanda kan ve kök hücre bağışı yaptı. Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Buğrahan Bozkurt ile MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş de katılarak bağışta bulundu.

Bozkurt yaptığı açıklamada, kan bağışının hayati önemde olduğunu vurgulayarak, “Kan ihtiyacının ne zaman, kime lazım olacağı belli olmuyor. Sporcularla birlikte yeniden buradayız. Tüm vatandaşlarımızı bu hayati sorumluluğa davet ediyorum” dedi.

Sporculardan Anlamlı Mesajlar

A Milli Boks Takımı sporcusu Berfin Kabak, “Burada bulunma amacımız, kan bekleyen milyonları hayata bağlayabilmek. Kan verirken sadece bir ünite değil, umut da bağışlıyoruz” diye konuştu.

Dünya dereceli Muay Thai sporcusu Zeliha Nur Kamaç ise, “Bugün Kızılay için birlikteyiz. Siz de bir hayat kurtarmak isterseniz, kan bağışında bulunun” çağrısı yaptı.

Bir Ünite Kan, Üç Hayat ve Üç Fidan

Kızılay Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Fatma Şalvarlı, bağışçı sayısının son dönemde düştüğünü belirterek, “Hiç tanımadığınız üç kişinin hayatını kurtarabilirsiniz. Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliğiyle, her kan bağışı karşılığında doğaya üç fidan dikilecek” bilgisini verdi.

Kök Hücre Farkındalığı Artıyor

Milli sporcuların antrenörü Yasin Urlu, etkinliğe bu yıl kök hücre bağışı farkındalığını da eklediklerini söyleyerek, “Sporcularımız yıl boyunca düzenli kan veriyor. Bu defa kök hücre bağışı hakkında bilgilendirme yaparak lösemili çocuklara umut olmayı hedefledik” dedi.