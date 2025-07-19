İki futbolcu için kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka da katıldı. Törende her iki oyuncu da duygularını paylaşırken, Muğlaspor’un hedeflerine katkı sağlama sözü verdi.

Genç orta saha oyuncusu Cebrail İrtürk, transfer sonrası yaptığı açıklamada, “Böylesine köklü ve hedefleri olan bir camiada forma giyecek olmak benim için büyük bir heyecan. En iyi şekilde mücadele edeceğim” dedi.

Deneyimli kanat oyuncusu Sedat Şahintürk ise, “Muğlaspor formasıyla önemli başarılar kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Bu takımın bir parçası olmak gurur verici” ifadelerini kullandı.

Muğlaspor yönetimi, sezon öncesi kadrosunu genç ve tecrübeli isimlerle harmanlayarak hem mücadele gücü yüksek hem de hedefe oynayan bir ekip kurmayı amaçlıyor.