Fransa’nın Nice kentinde düzenlenen 20’nci IRONMAN France yarışında Türk sporcu Merve Güney, kadınlar genel klasmanında birinci olarak büyük bir başarı elde etti. 3,8 km yüzme, 180 km bisiklet ve 42,2 km koşudan oluşan zorlu parkuru tamamlayan Güney, yarış tarihine geçen ilk Türk kadın atlet oldu.

2 Bin Sporcu Arasında Zirveye Ulaştı

Yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı organizasyonda, Avrupalı rakiplerini geride bırakan Merve Güney, 10 saat 46 dakika 10 saniyelik derecesiyle kadınlar genel klasmanını ilk sırada tamamladı. İkinci sırayı Fransız sporcu Laure Kuntz Waeldin alırken, üçüncü ise Linda Guinoiseau oldu.

Hawaii Kona IRONMAN Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Merve Güney, bu yıl Ekim ayında düzenlenecek olan IRONMAN Dünya Şampiyonası’na ikinci kez katılarak Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor. Başarılı sporcu, zorlu teknik parkur ve yüksek sıcaklık koşullarında gösterdiği göz alıcı performansıyla Türkiye’nin adını dünyaya duyurmaya devam ediyor.